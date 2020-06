Juniorka Rostova nemala v Soči nárok, získala však skúsenosti

Moskva 20. júna (TASR) - Futbalisti FK Rostov nastúpili v piatkovom zápase 23. kola najvyššej ruskej súťaže na ihrisku Soči so základnou jedenástkou hráčov, ktorej vekový priemer sotva presiahol 17 rokov. Hostia pricestovali na zápas iba s mladíkmi, keďže celý A-tím putoval do karantény pre pozitívne testy šiestich hráčov na nový koronavírus. Výsledkom bol debakel 1:10, hetrikom sa v domácom drese prezentoval útočník Aleksandr Kokorin.



V tíme Rostova údajne ani na chvíľu neuvažovali nad tým, že by na zápas nepricestovali, za čo by im hrozila kontumácia. "Nikoho neteší, že sme prehrali takým vysokým rozdielom. Tento zápas bol však pre nás veľká škola, všetci sme získali cenné skúsenosti," vyhlásil 17-ročný brankár Denis Popov. Loptu síce lovil zo siete desaťkrát, zaskvel sa však chytením jedenástky a zlikvidoval ďalších zhruba 15 čistých šancí súperových hráčov. Napriek debaklu ho vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu.



Milé prekvapenie čakalo na mladíkov Rostova po návrate domov. Fanúšikovia ich privítali choreografiou s pyrotechnikou, obetavosť juniorky ocenil aj prezident klubu Atašes Aruťuňjanc: "Klobúk dole pred týmito chlapcami. Slúži im ku cti, že sa nezľakli a išli do nerovného boja. Výsledok nie je dôležitý. Sú to šampióni budúcnosti."



Rostov figuruje v tabuľke na štvrtom mieste s trojbodovou stratou na dvojicu Lokomotiv Moskva a FK Krasnodar, ktorá však odohrala o zápas menej.