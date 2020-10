Celtic nemôže v derby s Rangers počítať s Edouardom ani Christiem

Glasgow 16. októbra (TASR) - Tradičné škótske futbalové derby medzi Celticom a Glasgowom Rangers sa prvýkrát v histórii odohrá pred prázdnymi tribúnami. Celtic navyše rozosmútila informácia, že ich útočná hviezda Odsonne Edouard sa vrátil z francúzskeho reprezentačného zrazu s pozitívnym testom na koronavírus. Duel je na programe v sobotu o 13.30 SELČ.



Úradujúci šampión Celtic sa musí vyrovnať aj s absenciou stredopoliara Ryana Christieho, ktorý je v izolácii, keďže bol v kontakte s nakazeným a dvojicou Izraelčanov Nirom Bittonom a Hatemom Elhamedom. Ani jeden z nich nefiguroval v nominácii na stredajší zápas Ligy národov proti Slovákom (2:3). "Nikomu nemôžeme nič vyčítať, no je to pre nás zložitá situácia. To je však evidentne aj pre všetky ostatné kluby. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme ochránili káder a neriskovali zdravie hráčov," zverejnil klub vo svojom stanovisku.



"Katolíci" v tejto sezóne bojujú o okrúhly desiaty majstrovský titul v sérii. Keď sa však mužstvá stretli naposledy minulý rok v decembri, Rangers v Celtic Parku po viac ako dekáde zvíťazili. Pred prázdnym hľadiskom môžu mať pozíciu ešte jednoduchšiu. "Hrať bez divákov je zvláštne. Fanúšikovia Celticu sú veľmi vášniví a hluční na každom zápase. Súperovi ich neprítomnosť pomôže, nebude hrať u nás pod tlakom. Práca na ihrisku však zostáva rovnaká. Bude to iba trochu iné," povedal pred duelom podľa AFP francúzsky stredopoliar Celticu Olivier Ntcham.