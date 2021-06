Ancelotti dá Baleovi ďalšiu šancu v Reale

Madrid 2. júna (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale dostane v budúcej sezóne šancu v Reale Madrid. Avizoval to nový tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti. Na stredajšej tlačovej konferencii spomenul aj Isca s Marcelom, ktorí pod vedením Zinedinea Zidanea prišli o miesto v tíme, podľa Ancelottiho aj oni dostanú príležitosť vrátiť sa do základnej zostavy.



Waleský krídelník strávil predchádzajúcu sezónu na hosťovaní v Tottenahame Hotspur. Nastúpil na 34 zápasov a strelil 16 gólov. "Nehral príliš často, ale bol efektívny. Najmä v závere sezóny podával konzistentné výkony a strieľal dosť gólov. Poznám ho veľmi dobre, ak bude mať motiváciu a šancu, čaká ho skvelá sezóna, o tom nepochybujem," povedal Ancelotti podľa agentúry AP.



Brazílsky krajný obranca Marcelo odohral za Real 19 duelov, španielsky ofenzívny stredopoliar Isco o desať viac, ale bez gólu. Napriek tomu Ancelotti počíta s ich skúsenosťami: "Verím, že tvrdou prácou dokážu, že chcú hrať za Real." Taliansky kouč zároveň verí, že Belgičan Eden Hazard sa dá zdravotne do poriadku a potvrdí povesť jedného z najlepších krídelníkov sveta: "Hazard je špičkový talent, len ho brzdia zranenia. Som presvedčený, že v nasledujúcej sezóne ukáže, čo je v ňom."