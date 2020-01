Barcelonské derby nerozhodne, blaugranas prišli o náskok na čele

Barcelona 5. januára (TASR) - Takmer po dvoch rokoch sa barcelonské derby medzi Espanyolom a FC v rámci La Ligy opäť skončilo nerozhodne (2:2). Zverenci trénera Ernesta Valverdeho mali všetko vo svojich rukách, no po vylúčení Frankieho de Jonga neudržali jednogólové vedenie a na ihrisku posledného tímu súťaže prišli o dvojbodový náskok na čele tabuľky.



"Vylúčenie nám veľmi ublížilo. Do toho momentu sme hru kontrolovali, mohli sme streliť aj ďalší gól a zvíťaziť," reagoval Valverde. Dvadsaťdvaročnému stredopoliarovi De Jongovi ukázal arbiter v 76. minúte duelu druhú žltú kartu. Holanďan dostal červenú kartu vôbec prvýkrát v profesionálnej kariére.



Druhým ligovým gólom v prebiehajúcej sezóne zachránil cenný bod domácich v závere duelu čínsky stredopoliar Wu Lej. Ostrú premiéru na lavičke Espanyolu si pripísal Abelardo Fernandez, ktorý sa s klubom len počas tohto týždňa dohodol vzájomnej spolupráci. "Remíza je veľmi cenná. Môže to byť pre nás bod zlomu," povedal Fernandez. Jeho zverenci sa s jedenástimi bodmi nachádzajú na chvoste ligy, na priečku znamenajúcu záchranu im chýbajú 4 body, no sedemnásta Mallorca disponuje zápasom k dobru. Štyridsaťdeväťročný Fernandez však má skúsenosti so "záchranárskymi prácami". V roku 2018 prevzal Alaves so šiestimi bodmi po trinástich zápasoch, no na konci sezóny sa klub umiestnil na bezpečnom 14. mieste.



Na "blaugranas" sa opäť dotiahli futbalisti Realu Madrid. "Biely balet" zvíťazil na pôde Getafe pohodlne 3:0 a bodovo dorovnal obhajcov titulu. Dvoma gólmi sa na výhre zverencov Zinedinea Zidanea podieľal Raphael Varane. "Som spokojný s jeho výkonom. Je dôležité mať na ihrisku vodcu, aj napriek tomu, že Sergio Ramos do súboja nenastúpil," dodal Zidane podľa agentúry AFP.