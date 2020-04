Bundesligu kritizujú za testovanie hráčov, tie by mali byť pre chorých

Berlín 21. apríla (TASR) - Viceprezident nemeckého Inštitútu Roberta Kocha pre výskum a kontrolu infekčných chorôb Lars Schaade skritizoval celoplošné testovanie futbalistov. Skríning by mal urýchliť obnovenie súťaží, vedenie bundesligy avizovalo, že na tento účel má k dispozícii 20-tisíc testovacích súprav.



Podľa Schaadeho je však tento prístup v čase pandémie sebecký. "Nechápem prečo by nejaký sektor spoločnosti, nielen v športe, mal v tejto chvíli ignorovať verejný záujem. Prečo by sa mali nechať futbalisti nechať testovať len tak? Keď budú mať príznaky, potom pokojne," vyhlásil Schaade podľa agentúry DPA.



Predstavitelia I. a II. bundesligy chcú čo najskôr obnoviť sezónu, pretože údajne až trinástim profesionálnym klubom v najvyšších dvoch súťažiach hrozí bankrot. Na stole je možnosť pokračovať v ročníku od 9. mája. V Nemecku v utorok napoludnie registrovali 147.065 prípadov ochorenia COVID-19, 4862 osôb infekcii podľahlo.