Čeferin počas koronakrízy nemá pokojný spánok, UEFA stratí milióny USD

Londýn 20. mája (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin priznal, že pandémia koronavírusu spôsobí hnutiu obrovské finančné škody. Ligové súťaže vo väčšine európskych krajín sú od marca prerušené, po ústupe ochorenia COVID-19 sa ako prví z veľkých líg odhodlali k reštartu Nemci. Nasledovať by ich postupne mohli ďalšie krajiny, no podľa Čeferina bude dvojmesačný výpadok súťažných zápasov ekonomicky bolestivý.



"Prídeme o tucty miliónov dolárov. Situácia v UEFA našťastie nie je alarmujúca, nie sme v ohrození, ale výpadok pocítime. Snažíme sa pomáhať klubom, ligám a vôbec každému, kto to súrne potrebuje," povedal Čeferin v rozhovore pre periodikum The Guardian.



Slovinský funkcionár podotkol, že koronakríza mu nedá pokojne spať. "Pred nami je veľmi veľa práce. Bol som minulý týždeň prvýkrát po dvoch mesiacoch vo Švajčiarsku, moje pracovné dni trvali 14 hodín. Musíme vyriešiť kalendár súťaží a ďalšie dôležité veci. Po takom náročnom dni je naozaj ťažké hneď zaspať. Niekedy sa mi to podarí až hlboko po polnoci. To bol aj prípad odloženia EURO 2020. Rozhodol som sa o štvrtej ráno, že bude lepšie šampionát presunúť na budúci rok. Až potom som si na pár hodín zdriemol," poznamenal Čeferin.



Prezident UEFA si napriek dopadom koronakrízy nemyslí, že futbal výrazne zmení svoju tvár. "Podľa môjho názoru nebude dlho trvať a vrátime sa do stavu normálneho fungovania. Teda aj s fanúšikmi na tribúnach," uviedol Čeferin.