EFL žiada reformu vyplácania zdrojov z vysielacích práv

Londýn 2. júna (TASR) - Vedenie najvyššej anglickej futbalovej súťaže by malo finančne pomôcť nižším ligám. Podľa šéfa English Football League (EFL) Trevora Bircha súčasný formát zvyšuje nerovnosť medzi klubmi.



Sheffield United, Fulham a West Bromwich budú v nasledujúcej sezóne hrať v The Championship, no počas nasledujúcich troch ročníkoch dostane každý z nich od Premier League celkovo 60 miliónov libier ako podiel z vysielacích práv najvyššej súťaže.



Birch tvrdí, že tieto peniaze by sa dali využiť rovnomernejšie, aby zmenšili rozdiely a zároveň pomohli klubom oslabeným pandémiou. "Potrebujeme systém, ktorý umožní klubom prežiť. Náš model musí byť o udržatelnosti, nie o filantropii a špekuláciách," citovala Bircha agentúra AFP.