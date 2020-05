Fanúšikom Watfordu sa nepáči Deeneyho neochota trénovať

Watford 28. mája (TASR) - Fanúšikovia anglického futbalového klubu FC Watford zjavne nemajú pochopenie pre výhrady Troya Deeneyho k návratu na tréningy. Kapitán mužstva odmietol spoločnú prípravu pre obavy o zdravie svojho syna.



Deeney uviedol, že jeho syn má dýchacie problémy, navyše pre farbu pleti údajne patrí k ohrozenej skupine obyvateľstva. Ľudia však na jeho argumenty zareagovali negatívne a prostredníctvom sociálnych sietí prajú jeho dieťaťu, aby sa nakazilo koronavírusom. "Videl som aj také komentáre. Je to ťažké, pretože ak na to odpoviete, tak ich iba posmelíte, aby pokračovali," povedal Deeney pre CNN.



V rozhovore tiež poukázal na zaujímavý paradox. V situácii, ktorá je náročná na psychiku, je dôležité o problémoch hovoriť, no verejné vyhlásenie sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť: "Neustále nás nabádajú, aby sme o tom hovorili. Ja som prehovoril, podobne aj Danny Rose z Tottenhamu, no dočkali sme sa tvrdej kritiky."