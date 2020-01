FC Barcelona vydrela na pôde treťoligistu postup do osemfinále pohára

šestnásťfinále Copa del Rey:



UD Ibiza - FC Barcelona 1:2 (1:0)



Góly: 9. Caballe - 72. a 90.+4 Griezmann

Madrid 22. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa prebojovali do osemfinále Kráľovského španielskeho pohára. Na postup sa však natrápili, na pôde treťoligového klubu UD Ibiza zvíťazili 2:1, keď hroziace prekvapenie na svoj úkor odvrátili až v druhom polčase vďaka dvom gólom Antoinea Griezmanna.Katalánsky veľkoklub nenastúpil pred 6500 divákmi na štadióne súpera v najsilnejšom zložení. Hostia dlho nedokázali odpovedať na rýchly vedúci zásah Pepa Cabelleho, až v závere ich pri neúčasti Lionela Messiho či Luisa Suareza vykúpil francúzsky útočník. V 72. minúte zužitkoval na vyrovnanie prihrávku Frenkieho de Jonga pomedzi brániacich hráčov. V nadstavenom čase sa domáci odvážne pustili do útoku, no po hraničných situáciách na oboch koncoch ihriska zakončil barcelonskú kontru opäť Griezmann a rozhodol o postupe favorita.