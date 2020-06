Garcia utrpel pri zrážke zranenie hlavy, zostáva na pozorovaní

Manchester 18. júna (TASR) - Španielsky futbalista Eric Garcia z Manchestru City strávil noc na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, čo v stredajšom dueli Premier League s Arsenalom Londýn (3:0) utrpel pri tvrdej zrážke so spoluhráčom Edersonom zranenie hlavy. V miestnej nemocnici by mal zostať ešte ďalší deň či dva na pozorovaní.



Necelých desať minút pred koncom duelu za stavu 2:0 pre domácich brankár Ederson pri vybiehaní za loptou "zbúral" spoluhráča Garciu. Devätnásťročný obranca City zostal po hrôzostrašnom strete bezvládne ležať na trávniku, po dlhšom ošetrení ho vyniesli z hracej plochy na nosidlách so zafixovaným krkom a kyslíkovou maskou na tvári. "Citizens" dohrali zápas v desiatich, keďže tréner Pep Guardiola už predtým vyčerpal všetkých päť striedaní, napriek tomu dokázali domáci v nadstavenom čase streliť tretí gól zásluhou Phila Fodena.



"Samozrejme, máme všetci veľké obavy o Erica," povedal tesne po zápase Guardiola. "Je pri vedomí, ešte večer absolvuje vyšetrenia, úder do hlavy je vždy nebezpečný. Myslím si, že po tom, čo sa stalo, by mal ešte deň či dva zostať v nemocnici," citovala kouča webstránka manchesterského klubu.



Britské médiá si všimli, že kým ostatní spoluhráči zhrozene pozorovali, ako otraseného Garciu odnášajú z ihriska, Ederson sa v jednom momente usmial. Jeho reakcia vyvolala u diskutérov na weboch pobúrenie. Brazílsky brankár neskôr po zápase na Instagram napísal: "Garcia, po tej hrôzostrašnej zrážke, verím, že ťa zajtra budem môcť vidieť a ospravedlniť sa ti. Zostaň zdravý."



Hráči Manchestru City si vďaka výhre 3:0 upevnili v tabuľke anglickej Premier druhé miesto, na suverénneho lídra FC Liverpool strácajú 22 bodov.