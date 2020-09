Hoffenheim zastavil rekordnú sériu Bayernu, Flick sa nevyhovára

Berlín 28. septembra (TASR) - Rekordná víťazná séria futbalistov Bayernu Mníchov trvala od 7. februára a skončila sa v nedeľnom 2. kole bundesligy po prehre 1:4 v Hoffenheime. Tím Hansiho Flicka počas úctyhodnej šnúry, ktorá vyvrcholila v minulej sezóne ziskom treble, zaznamenal 23 víťazstiev za sebou. Ide o rekordný zápis spomedzi tímov z piatich európskych toplíg, o jednu výhru menej dosiahli futbalisti Realu Madrid v záverečnom kvartáli 2014.



Úradujúci šampión, víťaz Ligy majstrov i európskeho Superpohára utrpel svoju prvú prehru od 7. decembra minulého roka, keď podľahol Mönchengladbachu. "Hoffenheim si zaslúži kompliment za to, akým spôsobom nás vypojil z hry. Hráči súpera nám absolútne nedali priestor na kombináciu, tým pádom sme sa nedostávali do šancí. Nehrali sme v takej intenzite ako v predošlých zápasoch. Nemyslím si však, že na príčine bola únava, aj keď je pravda, že 120-minútový zápas o európsky Superpohár nás stál veľa síl. Súboj v Hoffenheime je za nami, bola otázka času, kedy príde prvá prehra. Nemyslím si, že by zamávala s naším sebavedomím. Už sa naplno sústredíme na stredu a na to, aby veci z nášho pohľadu fungovali lepšie," uviedol Flick, ktorého zverencov čaká v strede týždňa súboj o nemecký Superpohár proti Borussii Dortmund.



Hoffenheim má po dvoch kolách na konte plný počet bodov a je na čele tabuľky. Dvoma gólmi sa v jeho drese prezentoval Andrej Kramarič, po jednom pridali Ermin Bičakčič a Munas Dabbur. Z pohľadu hostí korigoval v 36. minúte na 1:2 Joshua Kimmich. Bayern po nahustenom programe nastúpil v základe napríklad aj bez kanoniera Roberta Lewandowského, či Leona Goretzku. Obaja naskočili do hry až v 57. minúte. "Od úvodu zápasu sme boli dominantní. Neustále sme hrozili a zároveň dobre bránili, čo bol dobrý predpoklad na to, aby sme tento zápas zvládli. Z tohto pohľadu vôbec nie som prekvapený z výsledku. Možno sme vyťažili aj z únavy Bayernu, ktorý tri dni predtým odohral ťažkých 120 minút, ale nič to nemení na vynikajúcom výkone môjho tímu," rozplýval sa kouč Hoffenheimu Sebastian Hoeness, synovec čestného prezidenta Bayernu Uliho Hoenessa.