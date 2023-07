Futbalista Aubameyang sa dohodol na trojročnej zmluve s Marseille

Marseille 22. júla (TASR) - Gabonský futbalista Pierre-Emerick Aubameyang opúšťa Chelsea Londýn a podpísal trojročný kontrakt s tímom Olympique Marseille. Informoval o tom klub z najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1.



“Poďme OM. Vidíme sa v Marseille,” povedal 34-ročný útočník a rodák z Francúzska v krátkom videu, ktoré zverejnil klub na sociálnych sieťach.



Aubameyang strelil len tri góly v 22 zápasoch v drese Chelsea po tom, ako obnovil spoluprácu s trénerom Thomasom Tuchelom. Do londýnskeho klubu prestúpil minulý september z Barcelony za 12 miliónov eur.



Africký futbalista dal pod vedením Tuchela v Borussii Dortmund 79 gólov v 95 zápasoch a v roku 2018 prestúpil do Arsenalu Londýn. V nasledujúcej sezóne sa delil o prvé miesto medzi kanoniermi Premier League, ale tréner Mikel Arteta ho potom zbavil funkcie kapitána a o pár týždňov neskôr putoval do Barcelony. V drese katalánskeho klubu strelil za pol roka 13 gólov v 23 vystúpeniach, ale povesť kanoniera neskôr v drese Chelsea nepotvrdil.



Aubameyang sa vracia do francúzskeho futbalu, kde si obliekal dresy Lille, Monaka a Saint-Etienne. Informácie priniesla agentúra AFP.