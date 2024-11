Futbalista B. Fernandes pomohol mužovi, ktorý skolaboval v lietadle

Lisabon 13. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Bruno Fernandes ukázal obrovské srdce a duchaprítomnosť, keď pomohol mužovi, ktorý skolaboval počas letu do Lisabonu. Stredopoliar Manchestru United si za to vyslúžil pochvalu a uznanie od ostatných pasažierov.



Fernandes, ktorý v nedeľnom víťaznom zápase anglickej Premier League s Leicestrom (3:0) strelil gól a ďalšie dva pripravil, letel do Portugalska, kde sa chystal pripojiť k národnému tímu pred nadchádzajúcimi stretnutiami Ligy národov proti Poľsku a Chorvátsku. Jedna zo spolucestujúcich Susanna Lawsonová pre Business Cloud uviedla, že Fernandes zamieril v jednom momente do zadnej časti lietadla na toaletu. Následne stadiaľ začula volanie o pomoc.



"Bruno držal jedného muža, ktorý vyzeral, akoby zomieral. Neviem, či bol v bezvedomí alebo nie," opísala situáciu. "Vzadu bolo voľné sedadlo, tak Bruno pomohol tomu pánovi, aby si sadol. Zostal s ním až do momentu, keď sa uistil, že je v poriadku," dodala Lawsonová.



Portugalskí reprezentanti hostia v A-divízii LN najprv v piatok v Porte Poľsko a potom sa budúci týždeň v pondelok predstavia v Splite proti domácemu Chorvátsku. Informovala o tom agentúra Reuters.