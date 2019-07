Futbalista Bale má údajne namierené do čínskeho Ťiang-su Su-ning

Ako informovala agentúra AFP, Bale by mohol zarábať v novom klube viac než milión libier týždenne.

Peking 27. júla (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale mieri podľa španielskych médií z Realu Madrid do čínskej Super League. Tridsaťročný krídelník je údajne blízko podpisu zmluvy s klubom Ťiang-su Su-ning.



Ako informovala agentúra AFP, Bale by mohol zarábať v novom klube viac než milión libier týždenne. Podľa denníka Marca je podpis zmluvy na spadnutie a hráč má na základe dohodnutého kontraktu garantovaných 22 miliónov eur za sezónu. Prestupové okno v najvyššej čínskej súťaži sa uzavrie v stredu.



S Baleom už nepočíta tréner španielskeho klubu Zinedine Zidane, tamojšie médiá predtým informovali aj o možnej výmene s Parížom St. Germain za Neymara. Bale by mal odísť z Realu Madrid jedine na trvalý prestup, alternatívu hosťovania vylúčil jeho agent Jonathan Barnett. Bale pomohol Realu k štyrom triumfom v Lige majstrov, ale od marcového návratu francúzskeho kouča nedostával príležitosti pravidelne.