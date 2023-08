Futbalista Caicedo odmietol Liverpool, túži po prestupe do Chelsea

Liverpool 12. augusta (TASR) - Nad budúcim pôsobiskom ekvádorského futbalistu Moisesa Caiceda visí otáznik. FC Liverpool síce súhlasil s požiadavkou Brightonu a bol pripravený zaplatiť za príchod 21-ročného stredopoliara rekordnú sumu v histórii britského futbalu 110 miliónov libier (približne 128 mil. eur), no samotný hráč preferuje prestup do FC Chelsea. Londýnčania majú eminentný záujem, no avizovaná prestupová čiastka sa im zdala privysoká. Teraz aktívne pracujú na tom, ako Caiceda získať.



Caicedo už podľa Sky Sports odmietol možnosť zamieriť na Anfield Road. Zvažuje len dve alternatívy - prestup do Chelsea, alebo zotrvanie v Brightone. Pritom podľa pôvodných správ britských médií bol prestup k "The Reds" takmer hotová vec a ešte v piatok mal ekvádorský reprezentant absolvovať v Liverpoole lekársku prehliadku. Všetko je však inak a najreálnejší je momentálne jeho príchod na Stamford Bridge. Chelsea ponúkala za prestup 100 miliónov libier, teraz zvažuje, či dorovná ponuku Liverpoolu. "The Blues" by tým prekonali predchádzajúci britský prestupový rekord, ktorí sami držia. Za príchod Enza Fernandeza z Benficy zaplatili v januári 107 miliónov libier.



Chelsea obsadila v minulom ročníku Premier League až 12. miesto, čo je najhoršie umiestenie klubu od roku 1994. Do nákupu nových posíl pritom investovala pred sezónou 500 miliónov libier. Teraz sa chystá opäť míňať, okrem Caiceda sa snaží angažovať aj ďalšieho talentovaného stredopoliara Romea Laviu zo Southamptonu. Aj v jeho prípade sa naťahuje na diaľku s Liverpoolom, ktorý má o tínedžera rovnako záujem.



"The Reds" potrebujú vystužiť stred poľa po letných odchodoch kapitána Jordana Hendersona, Fabinha, Jamesa Milnera, Nabyho Keitu a Alexa Oxladea-Chamberlaina. Už sa im podarilo zlanáriť Alexisa Mac Allistera a Dominika Szoboszlaia, no podľa ich priaznivcov je to stále málo. "Chápem, že niektorí ľudia sú sklamaní. Je to pochopiteľné, keď stratíte kapitána i vicekapitána a v tejto chvíli prišli len dvaja noví hráči," reagoval na rastúcu frustráciu fanúšikov stopér Virgil van Dijk.



Dvadsaťjedenročný Caicedo prišiel do Brightonu v roku 2021 z ekvádorského Independiente del Valle iba za štyri milióny libier. Jesennú časť sezóny 2021/2022 strávil na hosťovaní v belgickom Beerschote, v minulom ročníku už absolvoval v drese Brightonu 37 duelov v Premier League a dal jeden gól. Za Ekvádor hral aj na vlaňajších MS v Katare, celkovo má v národnom drese už 32 štartov a tri presné zásahy.