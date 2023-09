Futbalista Draxler by mal prestúpiť z PSG do Al-Ahli

Paríž 15. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Julian Draxler by mal prestúpiť do katarského Al-Ahli. Dvadsaťdeväťročný útočník Paríža Saint-Germain údajne podpíše zmluvu do roku 2025.



Podľa agentúry DPA mal Draxler prvú ponuku na odchod z PSG odmietnuť, no napokon si to rozmyslel. Kontrakt v tíme francúzskeho majstra mu vyprší 30. júna 2024.



Draxler prestúpil do PSG v januári 2017 z Wolfsburgu za 36 miliónov eur. V klube celkovo odohral 197 zápasov, v ktorých zaznamenal 27 gólov a 33 asistencií. Uplynulú sezónu strávil v tíme portugalského šampióna Benfica Lisabon na hosťovaní. V roku 2014 pomohol nemeckej reprezentácii k zisku titulu na MS v Brazílii.