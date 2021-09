Futbalista Fati bude v Barcelone nosiť Messiho dres s číslom 10

Barcelona 1. septembra (TASR) - Talentovaný španielsky futbalový útočník Ansu Fati bude v FC Barcelona hrávať v drese s číslom 10, ktorý dlhé roky nosil Lionel Messi. Argentínčan v lete opustil Camp Nou a prestúpil do Paríža St. Germain. Pred Messim nosili v Barcelone "desiatku" slávni Brazílčania Ronaldinho, Rivaldo či Romario.



Osemnásťročný Fati rovnako ako Messi vyšiel zo slávnej barcelonskej akadémie La Masia. Rodák z Guiney-Bissau do nej vstúpil ako desaťročný. V auguste 2019 sa stal členom barcelonského A-tímu. V lete 2020 debutoval za španielsku reprezentáciu. V úvode minulej sezóny zaznamenal v 10 zápasoch päť gólov, v novembri sa však zranil a musel absolvovať operáciu kolena. Do tréningového procesu sa opäť zapojil v auguste tesne pred štartom nového ročníka La Ligy.