Futbalista Gareth Bale potvrdil dohodu s LAFC

Madrid 26. júna (TASR) - Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie Gareth Bale potvrdil na sociálnej sieti, že sa dohodol na spolupráci s klubom MLS Los Angeles FC. Tridsaťdvaročný krídelník zavesil na Twitteri video, v ktorom má na sebe dres a čiapku s logom LAFC.



"Vidíme sa čoskoro, Los Angeles," napísal v príspevku. Bale by mal podľa DPA prísť do Los Angeles ako voľný hráč po tom, ako mu 30. júna vyprší zmluva s Realom Madrid. Hráčom LAFC sa stane oficiálne 1. júla.



Podľa ESPN odletí Bale do zámoria budúci týždeň a následne podpíše s klubom MLS ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Stane sa tak druhou zvučnou posilou Los Angeles. Už začiatkom júna prišiel do klubu taliansky stopér Giorgio Chiellini.



Bale vypadol v minulom ročníku zo základnej zostavy Realu, s ktorým päťkrát vyhral Ligu majstrov a trikrát získal titul v La Lige.