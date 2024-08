Futbalista Gomes skončil s vážnym zranením hlavy v nemocnici

Paríž 18. augusta (TASR) - Anglického futbalistu Angela Gomesa z OSC Lille museli hospitalizovať po vážnom zranení hlavy, ktoré utrpel v sobotňajšom zápase úvodného kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Reims. Podľa prezidenta klubu Oliviera Letanga už 23-ročný stredopoliar komunikuje s okolím a jeho zdravotný stav sa zlepšuje.



Gomes sa v 11. minúte čelne zrazil s domácim Amadoum Konem a zostal ležať na trávniku v bezvedomí. Zápas rozhodcovia prerušili a polhodinu sa nehralo. Nakoniec hostia z Lille zvíťazili 2:0.



Gomesa po zrážke dlhý čas ošetrovali a následne odviezli z hracej plochy na nosidlách. Kone dostal za svoj zákrok červenú kartu, zostal však v šoku z toho, čo sa stalo. Rozhodcovia nadstavili v prvom polčase 34 minút. Keď v závere úvodného dejstva strelil gól Bafode Diakite, vytiahol Gomesov dres s číslom osem a ukázal ho do kamery. Gólovú poistku pridal v závere Jonathan David.



Po zápase priniesol pozitívne správy šéf Lille. "Angel Gomes je už na tom celkom dobre, uvidíme, ako sa bude cítiť v noci. Lekári urobia ďalšie vyšetrenia, až potom budeme môcť povedať, že to má šťastný koniec," citovala Letanga agentúra AFP. V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner OSC Bruno Genesio: "Posledné správy sú upokojujúce, no radšej budeme opatrní. Angel komunikuje, už sa ma aj pýtal, či bude môcť hrať ďalšiu sobotu. Vtipkuje a to je dobré znamenie. Dnešný zápas bol však pre mňa druhoradý." Podľa Genesia bol Angel už pri vedomí, keď ho odnášali z ihriska: "Pýtal sa ma na výsledok, bol v dobrej nálade."



Trénera Lille nahnevalo, že lekársky zásah na trávniku trval tak dlho: "Boli sme veľmi vystrašení. Hneval som sa, je ťažké vidieť jedného z vašich hráčov ležať na ihrisku. Všetci sme strávili dlhý čas spolu, sme ako jedna rodina a bolo náročné žiť s tým, že jeden z vašich hráčov sa stal terčom útoku. Lebo to bol útok. Sú veci, ktoré do hry nepatria. Sú fauly, na ktoré neexistuje ospravedlnenie. A toto bol presne taký faul.