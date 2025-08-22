< sekcia Šport
Futbalista Hrošovský prispel dvoma gólmi k víťazstvu Racingu Genk
Futbalisti Sigmy Olomouc prehrali na ihrisku švédskeho Malmö FF 0:3 Slovenský brankár Matúš Hruška a obranca Tomáš Huk boli na lavičke hostí.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský prispel dvoma gólmi k víťazstvu Racingu Genk na ihrisku Lechu Poznaň 5:1 v prvom zápase play off Európskej ligy. Do streleckej listiny sa zapísal v 10. a 25. minúte. Boli to pre neho prvé góly v súťažnom zápase od decembra.
Skóre otvoril ľavačkou, keď sa uvoľnil pred šestnástkou a strelou k bližšej žrdi prekvapil domáceho brankára. Domáci síce vyrovnali v 19. minúte, no Hrošovský sa o päť minút dostal za obranu Poznane a krížnou strelou z pravej žrdi upravil na 1:2. Odveta je na programe o týždeň 28. augusta v Genku.
Hráči tureckého Samsunsportu prehrali na ihrisku Panathinaikosu Atény 1:2. Slovenský obranca Ľubomír Šatka odohral v ich drese celý zápas.
Hráči dánskeho tímu FC Midtjylland zvíťazili nad fínskym KuPS Kuopio 4:0. K presvedčivému triumfu zamierili už v úvodnej dvadsaťminútovke, v ktorej strelili dva góly.
Dvadsaťročný obranca Jonas Torsvik rozhodol gólom v nadstavenom čase o triumfe domáceho Brann Bergen nad cyperským AEK Larnaka 2:1.
Európska liga, play off, 1. zápasy:
FC Midtjylland - KuPS Kuopio 4:0 (2:0)
Góly: 15. Buksa, 19. Osorio, 81. a 90.+1 Junior Brumado
Brann Bergen - AEK Larnaka 2:1 (1:1)
Góly: 20. Myhre, 90.+3 Torsvik - 16. Angielski
Malmö FF - Sigma Olomouc 3:0 (2:0)
Góly: 8. a 43. Haksabadovič, 90.+2 Johnsen
/T. HUK a brankár M. HRUŠKA (Olom.) boli na lavičke/
FK Škendija - Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1)
Góly: 35. Latifi, 60. Ibraimi - 17. Duarte
Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyjev 3:1 (1:1)
Góly: 12. a 69. Peretz, 58. Jehezkel - 32. Vološin. ČK: 50. Vivčarenko (Kyj.)
Panathinaikos Atény - Samsunspor 2:1 (0:0)
Góly: 66. Kyriakopoulos, 74. Palmer-Brown - 51. Tomasson
/Ľ. ŠATKA (Sams.) odohral celý zápas/
Zrinjski Mostar - FC Utrecht 0:2 (0:1)
Góly: 39. Min (11 m), 85. Jensen
Lech Poznaň - Racing Genk 1:5 (1:4)
Góly: 19. Jagiello - 10. a 25. HROŠOVSKÝ, 33. Heynen, 40. Oh Hyeon-Gyu, 48. Gurgul (vl.)
/P. HROŠOVSKÝ (Genk) odohral celý zápas, strelil dva góly/
FC Aberdeen - FCSB 2:2 (0:1)
Góly: 61. Polvara, 89. Sokler - 32. Birligea, 47. Olaru. ČK: 39. Cisotti (FCSB)
HNK Rijeka - PAOK Solún 1:0 (1:0)
Góly: 39. Menalo
Lincoln Red Imps - Sporting Braga 0:4 (0:2)
Góly: 34. Gomez, 39. a 80. Zalazar, 90.+1 Victor
