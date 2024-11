Futbalista I. Schranz je po zranení pripravený odohrať celý zápas

Senec 13. novembra (TASR) - Futbalista Ivan Schranz je po zranení pripravený strieľať góly v drese slovenskej reprezentácie. Držiteľ Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca majstrovstiev Európy v Nemecku pauzoval v uplynulých zápasoch v národnom tíme, no nejaký čas sa už dáva dokopy aj kondične. Uviedol, že je pripravený odohrať v sobotu v stretnutí Ligy národov vo Švédsku celých 90 minút.



Schranz chýbal v predchádzajúcich zápasoch proti Estónsku, Švédsku i v dvoch dueloch s Azerbajdžanom, zranil sa začiatkom septembra. "Mal som problém s trieslami, konkrétne s uťahovačmi. Všetky tri boli poškodené, jeden takmer odtrhnutý. Vyzeralo to na kratšiu dobu, boli z toho dva mesiace. Ale vzhľadom na povahu zranenia to bolo docela rýchle liečenie. Diskomfort už necítim," povedal Schranz na stredajšom brífingu v Senci.



Aj preto sa tešil do reprezentácie, atmosféra z kabíny i tréningového procesu mu chýbala. "Cítim sa fantasticky, konečne som mohol prísť, dvakrát som bol smutný, lebo som nemohol prežiť chvíle s touto perfektnou partiou. Mám čo doháňať, nie je to úplne optimálne po kondičnej stránke, ale mám nejaké týždne za sebou. Bol som smutný, že som predtým chýbal, ale to je futbal a ten také veci prináša. Snažil som sa čo najlepšie pripraviť a verím, že to bude dobré," dodal Schranz.



Tridsaťjedenročný útočník sa už cíti natoľko fit, že je pripravený odohrať celý duel. "Ak to bude treba tak áno, ale nikdy neviete, aká bude intenzita zápasu, takže ťažko povedať."



Schranz vníma Švédov ako silného súpera, Slováci sa v Štokholme pokúsia favorita zaskočiť. Predošlý zápas na Tehelnom poli sa skončil nerozhodne 2:2. "Zo začiatku to bolo ťažké, dostali sme dva góly, ale potom to bolo z našej strany super. Ukázali sme to, čo chce každý vidieť, mohli sme napokon aj zvíťaziť. Klobúk dole pred chalanmi, dokázali si, že na to máme. Môže to byť niečo, na čom môžeme stavať aj vo Švédsku."



Švédi sú lídri prvej skupiny s desiatimi bodmi, rovnaký počet má aj Slovensko, no disponuje horším skóre (8:3). "Tre kronor" taktiež inkasovali trikrát, no majú na konte 11 presných zásahov a v prípade remízy tak budú v oveľa lepšej východiskovej pozícii ako Slováci. "Na psychiku to býva ľahšie. My nemáme čo stratiť. Ale takto ideme do každého zápasu, to sa až tak nemení. Môže nám to uľahčiť veci v hlavách a možno o to lepší zápas odohráme," uzavrel Schranz.