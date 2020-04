Futbalista Ibrahimovič nevylúčil predĺženie kontraktu s AC Miláno

Miláno 25. apríla (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič nevylúčil predĺženie zmluvy s talianskym tímom AC Miláno.



"Môj súčasný kontrakt ešte platí, uvidíme, ako a či sa toto dobrodružstvo skončí. Zatiaľ neprišlo k žiadnemu oficiálnemu rozhodnutiu," povedal tridsaťosemročný útočník.



Ibrahimovič prišiel do Milána v januári z Los Angeles Galaxy, v desiatich zápasoch strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu. Súčasný kontrakt mu vyprší na konci júna a podľa talianskych médií mu šéf klubu Ivan Gazidis ešte neponúkol nový. Prípadné rokovania by sa mali uskutočniť, až keď bude známe, kedy sa znovu rozbehne Serie A.



Ibrahimovič sa momentálne pripravuje v rodnej krajine s tímom Hammarby IF. Informovala agentúra SID.