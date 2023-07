Futbalista Isco sa dohodol na ročnej zmluve s Betisom Sevilla

Madrid 26. júla (TASR) - Španielsky futbalista Isco bude v kariére pokračovať v Betise Sevilla. So šiestym tímom minulej sezóny La Ligy sa dohodol na ročnom kontrakte.



Tridsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar, respektíve krídelník vlani v decembri predčasne skončil v FC Sevilla, s ktorým rozviazal zmluvu už po trojmesačnom pôsobení. Za klub odohral 19 stretnutí, skóroval iba raz - v skupine Ligy majstrov do siete FC Kodaň. V zime mu stroskotal prestup do Unionu Berlín.



Isco odohral v minulosti deväť sezón v Reale Madrid, predtým obliekal dresy Valencie a Malagy. Na konte má 38 štartov a dvanásť gólov v španielskej reprezentácii. S Betisom si v novej sezóne zahrá aj Európsku ligu.