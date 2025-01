Futbalista Jambor sa z Rapidu Bukurešť vrátil do Žiliny na hosťovanie

Žilina 28. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Timotej Jambor sa z Rapidu Bukurešť vrátil do MŠK Žilina na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny. Rumunský klub to potvrdil na svojom webe s tým, že Žilina má aj opciu na trvalý prestup hráča. Dvadsaťjedenročný hrotový útočník zamieril do Rapidu v lete minulého roka po šiestich rokoch v Žiline, kde pôsobil od mládežníckych rokov.



Jambor odohral predtým v drese "šošonov" kompletné tri sezóny v A-tíme. V uplynulej nastúpil na 25 stretnutí, v ktorých strelil šesť gólov. Od sezóny 2020/21 bol súčasťou "áčka", pričom spolu absolvoval dovedna 87 zápasov s bilanciou 19 presných zásahov. Jambor je súčasťou výberu SR 21, ktorý sa pripravuje na tohtoročný domáci európsky šampionát.



S účastníkom rumunskej najvyššej súťaže sa minulý rok dohodol na zmluve na tri roky s následnou opciou. V jeho drese v prebiehajúcom ročníku odohral 11 zápasov s bilanciou jedna asistencia. V lige sa však predstavil naposledy začiatkom októbra.