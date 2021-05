Futbalista Javorček predĺžil zmluvu so Žilinou do konca roka 2024

Žilina 20. mája (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina sa dohodol na predĺžení zmluvy s Dominikom Javorčekom. Osemnásťročný obranca podpísal kontrakt do 31. decembra 2024.



V Žiline pôsobí od mládežníckych kategórii, v tejto sezóne FL odohral na ľavej strane obrany 14 zápasov a strelil gól. "Som rád, že to takto prišlo. Vôbec som neváhal a hneď som chcel podpísať novú zmluvu. Ďakujem vedeniu za dôveru pri predĺžení kontraktu. Je to pre mňa ďalšia motivácia a zároveň záväzok, aby som splatil klubu dôveru, ktorú do mňa vložil," uviedol Javorček na oficiálnom webe Žiliny.