Futbalista Lavrinčík sa dohodol na zmluve s Ružomberkom

Ružomberok 21. júla (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok sa v piatok dohodol na dvojročnej spolupráci so Samuelom Lavrinčíkom.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar naposledy pôsobil v AS Trenčín a v jeho farbách odohral 60 zápasov v najvyššej súťaži. "Už dlhšie bolo známe, že som sa nedohodol na predlžení zmluvy. Potom sa črtali rôzne možnosti, doma i v zahraničí. Verím, že s Ružomberkom budeme hrať o vyššie priečky v prvej šestke. Neprichádzam do neznámeho prostredia, na tamojšom štadióne som už odohral v drese Trenčína nejaké zápasy," uviedol Lavrinčík.



"Takto sme uzatvorili káder pre jesennú časť Niké ligy. Tým sme splnili aj požiadavku trénera Petra Tomka, že do štartu sezóny bude hráčska súpiska kompletná," vyhlásil športový manažér ružomberského klubu Milan Bezák.