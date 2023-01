Futbalista Lingard túži po kariére herca: Som veľký filmový nadšenec

Londýn 23. januára (TASR) - Futbalista Jesse Lingard sa po skončení kariéry plánuje venovať herectvu. Ofenzívny stredopoliar, ktorý si v súčasnosti oblieka dres Nottinghamu Forest, to prezradil denníku Mirror.



"Po futbale sa chcem venovať herectvu. Jednoducho milujem filmy, vždy som bol veľký filmový nadšenec. A hrať vo filme, alebo televíznom seriáli, by bolo úžasné. Asi začnem komédiami. Potom možno budem hrať úlohy vo veľkých projektoch ako boli Interstellar, alebo Inception. To si samozrejme vyžiada čas. Nestanem sa ihneď ´hotovým´ hercom," citoval Lingarda anglický denník.



Tridsaťročný futbalista odohral v tejto sezóne za Nottingham 14 stretnutí, gólovo sa nepresadil.