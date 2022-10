Futbalista Mari prežil útok v supermarkete: Videl som zomierať človeka

Miláno 28. októbra (TASR) - Španielsky futbalista Pablo Mari sa v piatok podrobil operácii poškodených svalov v chrbtovej oblasti po tom, čo ho bodol útočník s nožom v supermarkete neďaleko Milána. Pri incidente zomrela jedna osoba a ďalšie štyri utrpeli zranenia.



Podľa BBC operácia dopadla dobre a v nemocnici strávi Mari už iba dva alebo tri dni. Potom ho čaká rehabilitácia. "Takýto typ svalového zranenia si vyžaduje dva mesiace odpočinku, než je možné začať s fyzickými aktivitami," informoval klub AC Monza v oficiálnom stanovisku.



Dvadsaťdeväťročný obranca, ktorý je v prvoligovej Monze na hosťovaní z londýnskeho Arsenalu, bol po útoku pri vedomí a schopný komunikácie. V supermarkete nakupoval so svojou manželkou a malým synom, keď pocítil bolesť v chrbte. "Mal som dnes šťastie, pretože som videl predo mnou zomierať človeka," citoval Mariho taliansky denník Gazzetta dello Sport. Hráč následne videl, ako útočník bodol ďalšiu osobu do krku. Zraneniam podľahol 30-ročný zamestnanec obchodu.



"Pablo je skvelý chlap. Napriek všetkému mal silu žartovať a povedal mi, že sa v pondelok opäť zapojí do tréningu," povedal po návšteve hráča v nemocnici prezident klubu z Monzy Adriano Galliani. "Priniesol som mu pozdrav od (majiteľa klubu Silvia) Berlusconiho a všetkých ostatných. Chceli sem prísť aj jeho spoluhráči, ale nebolo to možné." Spolu s Gallianim prišiel do nemocnice aj tréner Monzy Raffaele Palladino.



Mari prestúpil do Arsenalu v januári 2020 z brazílskeho Flamenga, do Monty zamieril na hosťovanie v auguste tohto roka.



Polícia po útoku v obci Assago zadržala 46-ročného Taliana, ktorý zrejme trpí psychickými problémami, napísala agentúra ANSA. Podľa miestnych médií polícia vylúčila, že by išlo o teroristický útok.