Futbalista Mészáros bude hrať za Liberec

Liberec 29. júna (TASR) - Slovenský futbalista Karol Mészáros sa dohodol na spolupráci so Slovanom Liberec. Po príchode z Českých Budějovíc podpísal s ďalším účastníkom najvyššej českej súťaže bližšie nešpecifikovanú zmluvu.



Dvadsaťsedemročný krídelník pôsobil v minulosti v Slovane Bratislava či viacerých maďarských kluboch. Za České Budějovice odohral od januára 2020 36 ligových stretnutí, v ktorých strelil dva góly.



"Mal som tam kontrakt ešte na pol roka, ale nedohodli sme sa na predĺžení. Už na začiatku prípravy som sa chcel v klube dohodnúť, že by som sa rád presunul inde. Som vďačný, že sa vedenie zachovalo korektne a pustilo ma. Beriem to ako príležitosť opäť sa posunúť, hovoríme o dvoch diametrálne odlišných mužstvách. Liberec zakaždým bojuje o najvyššie priečky a európske súťaže, v Českých Budějoviciach sme hrali v strede tabuľky a skôr nižšie. Máme veľkú motiváciu," povedal Mészáros na oficiálnej stránke Liberca.