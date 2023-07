Futbalista Nmecha údajne prestúpil z Wolfsburgu do Borussie Dortmund

Dortmund 3. júla (TASR) - Nemecký stredopoliar Felix Nmecha údajne podpísal päťročnú zmluvu s Borussiou Dortmund. Do tímu vicemajstra Bundesligy z minulej sezóny mal prestúpiť z Wolfsburgu.



Podľa nemeckých novín Ruhr Nachrichten uzavrel 22-ročný Nmecha s Borussiou dohodu, klub to však ešte nepotvrdil. Agentúra DPA uviedla, že oba kluby sa dohodli na spolupráci a prestupovej sume vo výške približne 30 miliónov eur.



Nmecha má vo Wolfsburgu zmluvu do roku 2025. V mužstve predvádzal spoľahlivé výkony a dostal sa aj do nominácie nemeckej futbalovej reprezentácie počas marcového asociačného termínu. V prípravnom zápase proti Belgicku (2:3) odohral 59 minút.