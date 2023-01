Futbalista Perez odíde z Leicestru na hosťovanie do Betisu Sevilla

Sevilla 23. januára (TASR) - Futbalista Ayoze Perez ešte počas tejto zimy zmení klub. Podľa denníka Mundo Deportivo sa jeho klub Leicester City dohodol na hosťovaní s Betisom Sevilla do konca sezóny, hoci útočníkovi sa v lete skončí zmluva.



Leicester podľa zdroja nebude od španielskeho klubu vyžadovať za prípadný prestup žiadnu sumu a do leta dokonca pokryje časť jeho platu. Betis sa však bude musieť zbaviť jedného zo svojich hráčov, aby sa zmestil do platového stropu.



Pérez prišiel do Leicesteru z Newcastlu v lete 2010 za 33 miliónov eur. V tejto sezóne odohral za "líšky" 13 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil jeden gól.