Futbalista Polievka si užil prvú návštevu na šampionáte

Ostrava 12. mája (TASR) - Medzi viac ako 9-tisíc fanúšikmi na zápase Slovenska s Kazachstanom na MS 2024 v Ostrave, boli aj známe tváre. Sedel medzi nimi aj futbalista Róbert Polievka, bola to jeho prvá návšteva na svetovom hokejovom šampionáte. Pre TASR priznal, že hokej sleduje často, ale viac si užíva atmosféru na takýchto podujatiach.



Útočník Banskej Bystrice i reprezentácie Slovenska sledoval naživo zápas na MS po prvý raz. "Áno, je to moja premiéra na MS, som rád, že môžem chalanov podporiť. Nie som veľký hokejový fanúšik, ale milujem Slovensko a milujem takéto podujatia. Takže som rád, že môžem podporiť našich," povedal Polievka pre TASR.



Občas sa však objaví na tribúne v Banskej Bystrici, slovenskú najvyššiu súťaž sleduje častejšie: "Poznám hokejistov z Bystrice. Chodím na nich pozerať často, mám s nimi dobrý vzťah, chodím podporiť aj ich. Hokej je na Slovensku úspešný a to sa teším."



Dvadsaťsedemročný zakončovateľ si pozrel len zápas s Kazachstanom. Od pondelka už bude opäť zarezávať v klube a pripravovať sa na záver Niké ligy. "Išli sme pozrieť do Ostravy s partiou, máme to kúsok od domova. Je tu skvelá atmosféra, veľa ľudí. Veľmi si prajem, aby takéto prostredie zažili aj naši futbalisti na Eure."



Polievka sa na zápas vyzbrojil šálom, plánoval si kúpiť aj ďalšie suveníry. "Šál som si kúpil, uvidím, či ešte vo fanzóne niečo dostanem. Ale teším sa medzi ľudí, je tu veľa fanúšikov, žijú s hokejom tak som rád, že si odnesiem takýto zážitok."



Po zápase s Kazachstanom mohol slovenský futbalista oslavovať triumf 6:2. Želal si, aby slovenskí hokejisti priniesli fanúšikom radosť aj v nasledujúcich zápasoch. "Ja som ako malý chlapec sledoval viacerých hráčov, ale v tejto dobe najviac Slafkovského. Je to teraz veľká hviezda a idol pre mladých. Ale prajem všetkým, aby na MS dosiahli veľký úspech," uzavrel pre TASR.