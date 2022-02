Víťaza ankety Futbalista roka 2021 vyhlásia v Šamoríne

Top 10 kandidátov na cenu Futbalista roka 2021 (abecedné poradie):

Bratislava 28. februára (TASR) - Výsledky 29. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2021 vyhlásia 22. marca v Šamoríne (20.30 h). Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza Ceny Jána Popluhára figurujú opäť výlučne legionári, vrátane najhorúcejšieho kandidáta na obhajobu Milana Škriniara z Interu Miláno.Tento rok je posledným, keď sa na ankete podieľal jej dlhoročný tútor a redaktor Pravdy Michal Zeman.vyslovil slová vďaky "krstnému otcovi" ankety na pondelňajšej tlačovej konferencii prezident SFZ Ján Kováčik a dodal:Na vyhlasovaní by mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú laureáti počas zrazu pred prípravnými zápasmi s Nórskom v Oslo (25. marca) a Fínskom v Murcii (29. marca).Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza prestížnej ankety figurujú opäť výlučne legionári. V abecednom poradí s klubovou príslušnosťou z minulého roku sú nimi: Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Marek Hamšík (IFK Göteborg/Trabzonspor), Dávid Hancko (Sparta Praha), Juraj Kucka (FC Parma/FC Watford), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Marek Rodák (FC Fulham), Ivan Schranz (FK Jablonec/Slavia Praha), Milan Škriniar (Inter Miláno).Minulý rok obhájil trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. Bol to pre neho druhý triumf v ankete a po minuloročnom zisku scudetta je aj tento rok najhorúcejším kandidátom na zisk ocenenia.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov si prevezme jeden z dvojice Jakub Kadák (AS Trenčín) a Tomáš Suslov. Pred rokom sa stal celkovo sedemnástym víťazom ankety v tejto kategórii v jej dvadsaťjedenročnej histórii David Strelec.V ankete hlasovalo 33 odborníkov z radov trénerov či zástupcov médií. V desiatke sú oproti minulému roku tri nové mená - Lobotka, Schranz a Hancko, vypadli Martin Škrtel, Patrik Hrošovský a Martin Valjent. Prvýkrát sú v desiatke Hancko a Schranz, pričom "skokanom" je práve útočník Slavie Schranz, ktorý mal v doterajšej histórii ankety na konte len jeden bod. Po roku sa do desiatky vrátil Lobotka. V desiatke sú až dvaja brankári, Dúbravka a Rodák.Najlepším trénerom bude jeden z tria Michal Gašparík (Spartak Trnava), Pavol Staňo (MŠK Žilina) a Vladimír Weiss st. (Slovan Bratislava). Weiss st. uspel pred rokom. Vo finálovom triu v kategórii Futbalistka roka 2021 sú obhajkyňa Mária Korenčiová (Levante), Dominika Škorvánková (Montpellier) a Patrícia Hmírová (Apollon).Známe sú zatiaľ výsledky v jedinej kategórii, najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal Vladimír Weiss ml. zo Slovana Bratislava (45 bodov), druhý skončil András Schäfer (DAC Dunajská Streda) a tretí bol Škrtel (29 bodov). Weiss na tróne nahradil maďarského stredopoliara Zsolta Kalmára (DAC Dunajská Streda).