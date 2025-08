Futbalista Son bude hrať v MLS za Los Angeles

Londýn 6. augusta (TASR) - Juhokórejský futbalista Son Heung-min súhlasil s podmienkami zmluvy s Los Angeles FC, čím po desaťročí strávenom v Tottenhame Hotspur definitívne zavŕšil svoj prestup do Major League Soccer. Tridsaťtriročný útočník sa v utorok večer zúčastnil zápasu Ligového pohára LAFC proti Tigres na štadióne BMO, sledoval ho z luxusného apartmánu. LAFC oficiálne predstaví Sona na stredajšej tlačovej konferencii.



Juhokórejčan sa emotívne rozlúčil so svojimi spoluhráčmi z Tottehnamu v nedeľňajšom prípravnom zápase Spurs s Newcastlom (1:1), v jeho rodnej Južnej Kórei ho vyhadzovali do vzduchu. Odohral v ňom 65 minút. Deň pred duelom oznámil svoje rozhodnutie odísť z klubu, v ktorom strávil uplynulých desať rokov.



Do Tottenhamu prišiel v roku 2015 z Bayeru Leverkusen a za klub zo severného Londýna odohral celkovo 454 stretnutí, v ktorých nastrieľal 173 gólov. V máji sa dočkal prvej trofeje v drese Spurs, keď sa so spoluhráčmi tešil z víťazstva vo finále Európskej ligy UEFA nad Manchestrom United 1:0. Tento triumf zohral v jeho rozhodovaní veľkú úlohu. „Po tomto víťazstve som mal pocit, akoby som tu už dosiahol všetko, čo som mohol. Myslím si, že teraz je správny čas na rozhodnutie odísť,“ povedal Son, ktorý mal s klubom zmluvu do roku 2026.



Ako uvádza agentúra AP, Son si vybral priaznivé obdobie pre ďalšiu kapitolu svojej prelomovej kariéry. Los Angeles má najväčšiu etnickú kórejskú populáciu na svete mimo Kórey, pričom pulzujúca štvrť Koreatown sa nachádza len pár kilometrov od štadióna BMO v LAFC.