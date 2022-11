Futbalista Son Heung-min môže nosiť čiernu masku, no bez čísla

Dauha 17. novembra (TASR) - Son Heung-min môže nastúpiť do zápasov na MS v Katare s čiernou ochrannou maskou na tvári, no bez čísla. Líder a kapitán kórejskej futbalovej reprezentácie nosil na tréningu masku so svojou sedmičkou na ľavej strane.



Predstaviteľ Futbalovej asociácie Kórejskej republiky (KFA) v stredu oznámil, že FIFA povolila Sonovi nosiť masku, ale bez čísla. Podľa pravidiel strešnej futbalovej organizácie totiž tvárové masky na sebe nesmú mať žiadne číslo, názov alebo emblém národného tímu. Maska musí byť čierna alebo rovnakej farby ako dresy.



Útočník Tottenhamu podstúpil úspešnú operáciu zlomeniny očnej jamky, ktorú utrpel pri víťazstve 2:1 v Lige majstrov nad Marseille (1. 11.). Následne ho tréner nominoval aj na šampionát. Son sa v stredu zúčastnil na svojom prvom tréningu s reprezentáciou v karbónovej maske v štýle Zorro, ktorú mu pripravil Tottenham predtým, ako odcestoval do Kataru.



Zatiaľ však nie je jasné, či zasiahne aj do prvého zápasu, ktorý odohrá Kórejská republika budúci štvrtok v H-skupine proti Uruguaju.