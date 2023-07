Futbalista Szoboszlai posilní FC Liverpool

Liverpool 2. júla (TASR) - Maďarský futbalista Dominik Szoboszlai prestúpil z Lipska do FC Liverpool za 70 miliónov eur. Podľa agentúry PA podpísal s "The Reds" päťročný kontrakt.



Dvadsaťdvaročný Szoboszlai prišiel do Lipska v roku 2021, v drese bundesligistu odohral 91 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 20 gólov. "Uplynulé tri-štyri dni trvali naozaj dlho, nebolo to také jednoduché. Ale nakoniec som tu, som šťastný a neviem sa dočkať, keď začnem. Skutočne historický klub, sú tu naozaj dobrí hráči, dobrý tréner, všetko je tu skvelé. Pre mňa bolo perfektné urobiť krok vpred a obzvlášť do klubu, akým je Liverpool," citovala Szoboszlaia oficiálna webová stránka anglického klubu.



Maďarský ofenzívny stredopoliar, respektíve krídelník je druhou letnou posilou tímu trénera Jürgena Kloppa, prvou bol argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister z Brightonu.