Futbalista Vagner Love a Corinthians ukončili spoluprácu

Sao Paulo 6. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Vagner Love sa s funkcionármi Corinthiansu vzájomne dohodli na ukončení spolupráce. Čoskoro 36-ročný útočník má údajne namierené do Ruska, v najbližších dňoch by mal podľa portálu lequipe.fr podpísať zmluvu s CSKA. V moskovskom tíme už pôsobil v období rokov 2004-2011 a neskôr aj v roku 2013.



Vagner Love prišiel do Corinthiansu v januári 2019 z Besiktasu Istanbul. V 72 zápasoch nastrieľal za klub zo Sao Paula štrnásť gólov. Počas kariéry tiež hrával vo Francúzsku, Turecku a Číne. Na konte má aj 20 stretnutí v drese brazílskej reprezentácie, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy.