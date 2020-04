Werder Brémy neprijal Naldovu ponuku na pomoc

Brémy 12. apríla (TASR) - Nemecký futbalový bundesligista Werder Brémy odmietol ponuku pomôcť od svojho bývalého obrancu Nalda. Podľa slov šéfa výkonného výboru Franka Baumanna sa klub sústredí na omladzovanie kádra a záchranu v elitnej súťaži, ak sa 1. bundesliga pre pandémiu koronavírusu vôbec rozbehne.



Werderu patrí v tabuľke predposledné miesto, z 24 zápasov vyhral iba v štyroch. Minulý týždeň 37-ročný Brazílčan ponúkol bývalému zamestnávateľovi pomoc. Skúsený stopér je po krátkom pôsobení v AS Monaco momentálne bez zmluvy a Werderu odkázal: "Ak ma budete potrebovať, som pripravený." Naldo v Brémach pôsobil v rokoch 2005 až 2012, potom prestúpil do Wolfsburgu a neskôr do Schalke. Má na konte aj štyri štarty za reprezentáciu Brazílie a disponuje nemeckým občianstvom.



"My máme najmenej štyroch stopérov pod zmluvou aj pre budúcu sezónu. Momentálne sa tiež sústredíme na omladzovanie kádra," citoval denník Bild Baumanna. Informovala agentúra DPA.