Futbalisti 1. FC Kolín vyhrali nad Werder Brémy v 29. kole Bundesligy

Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Mníchov 12. apríla (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín vyhrali v dueli 29. kola nemeckej Bundesligy nad Werderom Brémy 3:1. V dôležitom stretnutí v boji o záchranu pomohlo domácim vylúčenie Marca Friedla z 24. minúty. Svoj jedenásty gól v sezóne dal stredopoliar Said El Mala a pridala sa k nemu aj dvojica Ragnar Ache a Isak Johannesson. Kolín preskočil svojho nedeľného súpera a je na 13. mieste, dva body pred Werderom a päť bodov nad barážovou priečkou.



Bundesliga - 29. kolo:

1. FC Kolín - Werder Brémy 3:1 (1:0)

Góly: 7. El Mala (z 11 m), 65. Ache, 90+7. Johannesson - 75. Schmid (z 11 m), ČK: 24. Friedl (Brémy)


