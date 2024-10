Como 1907 - Parma Calcio 1:1 (1:1)



Góly: 45. Paz - 20. Bonny

FC Janov - FC Bologna 2:2 (0:1)



Góly: 73. a 85. Pinamonti - 37. Orsolini, 56. Odgaard

AC Miláno - Udinese Calcio 1:0 (1:0)



Góly: 13. Chukwueze, ČK: 29. Reijnders (AC)

Rím 19. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili nad Udinese Calcio 1:0 v sobotňajšom zápase 8. kola Serie A. Na konte majú 14 bodov, Udinese trinásť. Jediný gól zápasu strelil už v 13. Samuel Chukwueze. V 29. minúte dostal červenú kartu domáci stredopoliar Tijjani Reijnders, no Udinese nedokázalo využiť početnú výhodu. V 5. minúte sa hráči Udinese radovali z vyrovnania, ale gól Christiana Kabaseleho neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil VAR.Hráči FC Janov a FC Bologna remizovali 2:2. Hostia viedli od 56. minúty 2:0, no útočník domácich Andrea Pinamonti dvoma gólmi zariadil deľbu bodov. Pre Bolognu to bola už šiesta remíza vo ôsmom zápase sezóny. Janov ňou ukončil sériu troch prehier. Nerozhodný výsledok sa zrodil aj v zápase AC Como - Parma Calcio, keď oba tímy raz skórovali v prvom polčase.