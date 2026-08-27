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Futbalisti Ararat-Armenia postúpili do hlavnej fázy Európskej ligy
Tímy, ktoré neuspeli v play off Európskej ligy, budú hrať v Konferenčnej lige.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti FC Ararat-Armenia postúpili do hlavnej fázy Európskej ligy. Po remíze s Universitatea Craiova 1:1 v úvodnom zápase play off dokázali v odvete zvíťaziť 1:0. Rozhodujúci moment zápasu priniesol až nadstavený čas. Sandro Lima najskôr neskóroval z pokutového kopu, no hlavný rozhodca nariadil jeho opakovanie. Domáci útočník neskóroval ani na druhý pokus, no následne dorazil loptu do brány.
Do hlavnej fázy sa dostali aj hráči Jagiellonie Bialystok, ktorí po víťazstve nad FC Iberia 1999 Tbilisi 4:0 v prvom zápase zvíťazili aj v odvete u súpera - 2:1. Tímy, ktoré neuspeli v play off Európskej ligy, budú hrať v Konferenčnej lige.
Do hlavnej fázy sa dostali aj hráči Jagiellonie Bialystok, ktorí po víťazstve nad FC Iberia 1999 Tbilisi 4:0 v prvom zápase zvíťazili aj v odvete u súpera - 2:1. Tímy, ktoré neuspeli v play off Európskej ligy, budú hrať v Konferenčnej lige.
odvety play off Európskej ligy
FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1:0 (0:0)
Gól: 90.+8 Sandro Lima
/prvý zápas: 1:1, FC Ararat-Armenia postúpil/
FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok 1:2 (1:1)
Góly: 35. Natčkebia - 31. Imaz (11 m), 70. Klynge
/prvý zápas: 0:4, Jagiellonia postúpila/
FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1:0 (0:0)
Gól: 90.+8 Sandro Lima
/prvý zápas: 1:1, FC Ararat-Armenia postúpil/
FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok 1:2 (1:1)
Góly: 35. Natčkebia - 31. Imaz (11 m), 70. Klynge
/prvý zápas: 0:4, Jagiellonia postúpila/