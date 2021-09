Futbalisti Argentíny sú podozriví z porušenia pandemických opatrení

Berlín 5. septembra (TASR) - Štyria argentínski futbaloví reprezentanti sú podozriví z porušenia pandemických opatrení pred nedeľňajším zápasom juhoamerickej kvalifikácie MS 2022 v Brazílii.



Kvarteto hráčov britských klubov v zložení Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (obaja Aston Villa), Cristian Romero a Giovani Lo Celso (obaja Tottenham Hotspur) pricestovalo minulý týždeň do Brazílie. Pre Veľkú Britániu, Indiu a Juhoafrickú republiku však platia špeciálne podmienky, okrem iného 14-dňová karanténa.



"Hráči, ktorí pricestovali z Caracasu do Guarulhosu deklarovali, že počas minulých dvoch týždňov sa nezdržovali ani v jednej z krajín, pre ktorú platia obmedzenia," citovala agentúra DPA vyhlásenie zdravotníckeho úradu Anvisa.



Úrad má však k dispozícii informácie, podľa ktorých štvorica hráčov vo formulároch uviedla nepravdivé údaje. "Bolo nariadenie vyšetrovanie pre možné porušenie pandemických opatrení a ďalších paragrafov trestného poriadku," informovala vo vyhlásení Anvisa. Hráči by podľa úradov mali nastúpiť do karantény a ich účasť v kvalifikačnom dueli je neistá.