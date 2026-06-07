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Futbalisti Argentíny zdolali Honduras, Brazília si poradila s Egyptom
Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a mierne napätie v ľavom zadnom stehennom svale.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Hondurasom 2:0. Skóre otvoril v 37. minúte z penalty Lautaro Martinez a kapitán Interu Miláno po zmene strán prihral na druhý zásah Giulianovi Simeonemu.
Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a mierne napätie v ľavom zadnom stehennom svale.
Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2:1, o ich góly sa postarali Bruno Guimaraes a Endrick. Anglicko zdolalo Nový Zéland vďaka presnému zásahu kapitána Harryho Kane z nadstaveného času prvého polčasu. Škóti rozstrieľali Bolíviu 4:0, pričom všetky góly dali už v prvom polčase. V príprave uspeli aj futbaloví „trpaslíci“, Kapverdy zdolali Bermudy 3:0 a Curacao vyhralo nad Arubou 4:0.
Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a mierne napätie v ľavom zadnom stehennom svale.
Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2:1, o ich góly sa postarali Bruno Guimaraes a Endrick. Anglicko zdolalo Nový Zéland vďaka presnému zásahu kapitána Harryho Kane z nadstaveného času prvého polčasu. Škóti rozstrieľali Bolíviu 4:0, pričom všetky góly dali už v prvom polčase. V príprave uspeli aj futbaloví „trpaslíci“, Kapverdy zdolali Bermudy 3:0 a Curacao vyhralo nad Arubou 4:0.
sumáre:
Švajčiarsko - Austrália 1:1 (1:0)
Góly: 14. Ndoye - 56. Yengi
Panama - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:1)
Góly: 45.+4 Ramos - 23. Katič
Anglicko - Nový Zéland 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Kane
Bolívia - Škótsko 0:4 (0:4)
Góly: 5. Shankland, 23. McTominay, 30. a 45. Adams
Kapverdy - Bermudy 3:0 (1:0)
Góly: 33. Semedo, 49. Rodrigues, 90.+1 da Costa
Jamajka - Juhoafrická republika 0:1
Gól: 32. Appollis
Katar - Salvádor 0:0
Brazília - Egypt 2:1 (1:1)
Góly: 7. Bruno Guimaraes, 52. Endrick - 11. Ziko
Venezuela - Turecko 1:2 (1:1)
Góly: 13. Mendoza - 44. Yilmaz, 54. Akgün
Argentína - Honduras 2:0 (1:0)
Góly: 37. Lautaro Martinez (z 11m), 54. Simeone
Curacao - Aruba 4:0 (0:0)
Góly: 53. Brenet, 68. Antonisse, 83. Comenencia, 90.+1 Bacuna
Švajčiarsko - Austrália 1:1 (1:0)
Góly: 14. Ndoye - 56. Yengi
Panama - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:1)
Góly: 45.+4 Ramos - 23. Katič
Anglicko - Nový Zéland 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Kane
Bolívia - Škótsko 0:4 (0:4)
Góly: 5. Shankland, 23. McTominay, 30. a 45. Adams
Kapverdy - Bermudy 3:0 (1:0)
Góly: 33. Semedo, 49. Rodrigues, 90.+1 da Costa
Jamajka - Juhoafrická republika 0:1
Gól: 32. Appollis
Katar - Salvádor 0:0
Brazília - Egypt 2:1 (1:1)
Góly: 7. Bruno Guimaraes, 52. Endrick - 11. Ziko
Venezuela - Turecko 1:2 (1:1)
Góly: 13. Mendoza - 44. Yilmaz, 54. Akgün
Argentína - Honduras 2:0 (1:0)
Góly: 37. Lautaro Martinez (z 11m), 54. Simeone
Curacao - Aruba 4:0 (0:0)
Góly: 53. Brenet, 68. Antonisse, 83. Comenencia, 90.+1 Bacuna