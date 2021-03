Futbalisti Arsenalu remizovali na ihrisku Burnley

Londýn 6. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu remizovali v sobotňajšom zápase 27. kola anglickej Premier League na ihrisku Burnley 1:1. Hostí poslal do vedenia v 6. minúte Pierre-Emerick Aubameyang, no o vyrovnanie sa postaral v 39. minúte Chris Wood po veľkej chybe Granita Xhaku. Arsenal figuruje na 10. priečke tabuľky, Burnley je pätnáste.



Posledný Sheffield United prehral na domácom štadióne so Southamptonom 0:2. O góly hostí sa postarali Che Adams a James Ward-Prowse.





FC Burnley - FC Arsenal 1:1 (1:1)



Góly: 39. Wood - 6. Aubameyang



Sheffield United - FC Southampton 0:2 (0:1)



Góly: 32. Ward-Prowse (11m), 49. Adams