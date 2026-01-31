< sekcia Šport
Futbalisti Arsenalu zvíťazili na pôde Leedsu United
Chelsea otočila domáci zápas s West Hamom a po výhre 3:2 poskočila na štvrté miesto.
Londýn 31. januára (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v sobotňajšom dueli 24. kola Premier League na pôde Leedsu United jednoznačne 4:0 a na čele tabuľky majú priebežne už sedembodový náskok pred dvojicou Manchester City - Aston Villa. „Citizens“ sa v nedeľu predstavia na ihrisku Tottenhamu, Villu čaká domáci súboj s Brentfordom. Chelsea otočila domáci zápas s West Hamom a po výhre 3:2 poskočila na štvrté miesto.
„Gunners“ od úvodu dominovali a v 27. minúte sa ujali vedenia zásluhou hlavičky Martina Zubimendiho, ktorý zužitkoval center Noniho Maduekeho. Ešte do prestávky hostia udreli aj druhýkrát a opäť mal v tom prsty aktívny Madueke. Z rohu loptu parádne zakrútil do brány a brankár Karl Darlow si ju cez Dominica Calverta-Lewina nešťastne zrazil od žrde do siete. Domáci sa v druhom polčase snažili o väčšiu aktivitu, ale Arsenal im nič vážne nedovolil. V 69. minúte zvýšil na 3:0 Viktor Gyökeres po centri Gabriela Martinelliho a triumf spečatil v závere Gabriel Jesus. Arsenal nadviazal na stredajšie víťazstvo nad Kajratom Almaty v Lige majstrov (3:2), v najvyššej anglickej súťaži odčinil predchádzajúce tri bodové straty.
„The Blues“ nevyšiel úvod zápasu s West Hamom a v polčase prehrávali o dva góly. Po prestávke však predviedli famózny obrat. Najprv v 58. minúte znížil Joao Pedro, o dvanásť minút neskôr vyrovnal na 2:2 takisto hlavičkou Marc Cucurella a v druhej minúte nadstaveného času strelil víťazný gól domácich Enzo Fernandez. Chelsea slávila tretie víťazstvo za sebou, naopak WHU po dvoch výhrach vyšiel tentoraz napriek sľubne rozbehnutému duelu bodovo naprázdno a zostal na 18. priečke.
Brighton remizoval s Evertonom 1:1, hostia vyrovnali v siedmej minúte nadstavenia zásluhou Beta a udržali si tak pred súperom trojbodový náskok. „Toffees“ sú na 10. pozícii o skóre pred dvanástym Bournemouthom, ktorý vyhral na ihrisku posledného Wolverhamptonu 2:0.
Premier League - 24. kolo:
Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth 0:2 (0:1)
Góly: 33. Kroupi, 90.+1 Scott
Leeds United - FC Arsenal 0:4 (0:2)
Góly: 27. Zubimendi, 38. Darlow (vl.), 69. Gyökeres, 86. Gabriel Jesus
FC Brighton - FC Everton 1:1 (0:0)
Góly: 73. Gross - 90.+7 Beto
FC Chelsea - West Ham United 3:2 (0:2)
Góly: 58. Joao Pedro, 70. Cucurella, 90.+2 Fernandez - 7. Bowen, 36. Summerville, ČK: 90.+10 Todibo (WHU)
