Futbalisti AS Rím prehrali s Bolognou

AS Rím - FC Bologna 1:3 (0:2)



Góly: 56. Azmoun - 14. El Azzouzi, 45. Zirkzee, 65. Saelemaekers

Rím 22. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím prehrali v pondelňajšom zápase 33. kola talianskej Serie A s Bolognou 1:3. Rimania ťahali sedemzápasovú ligovú sériu bez prehry, ich strata na štvrtú Bolognu sa zvýšila na sedem bodov, no majú zápas k dobru. Bolončania sa sedemnástym plným bodovým ziskom v sezóne priblížili k premiérovej účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Priamo do hlavnej súťaže postúpi päť tímov zo Serie A.Hostia položili základ úspechu v prvom dejstve, keď sa najskôr v 14. minúte presadil Oussama El Azzouzi a pred prestávkou zvýšil na rozdiel dvoch gólov Joshua Zirkzee. Po zmene strán znížil Sardar Azmoun, no v 65. minúte poistil víťazstvo Bologne Alexis Saelemaekers.