Futbalisti AS Rím zvíťazili v stretnutí na pôde AS Rím

dohrávka zápasu 32. kola Serie A:



Udinese Calcio - AS Rím 1:2 (1:0)



Góly: 24. Pereyra – 64. Lukaku, 90.+5 Cristante



/zápas sa dohrával od stavu 1:1 v 72. minúte/





Rím 25. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v dohrávanom stretnutí 32. kola talianskej Serie A na pôde AS Rím 2:1. O triumfe hostí rozhodol v piatej minúte nadstaveného času Bryan Cristante, ktorý sa presadil hlavičkou po rohovom kope. Zápas sa dohrával vo štvrtok od stavu 1:1 v 72. minúte.Duel sa pôvodne konal 14. apríla. V 72. minúte ho však prerušili po tom, ako odpadol bez cudzieho zavinenia obranca AS Evan Ndicka. Z trávnika ho museli odniesť na nosidlách. Rozhodca následne zápas po konzultácii s oboma trénermi predčasne ukončil. Následné vyšetrenia odhalili, že reprezentant Pobrežia Slonoviny skolaboval pre problémy s ľavým pľúcnym lalokom. Z nemocnice ho už medzičasom prepustili do domácej liečby.Talianska federácia určila, že duel sa dohrá vo štvrtok 25. apríla od momentu, keď bol prerušený. V dvadsaťminútovej dohrávke mali oba tímy šance na rozhodnutie, napokon dal víťazný gól Cristante, ktorý skóroval z poslednej akcie hlavičkou po rohovom kope Paula Dybalu. Rimania si vďaka tomu poistili piatu priečku v tabuľke, domáci po tretej prehre za sebou zostali na 18. mieste, od pásma zostupu ich pri bodovej rovnosti s osemnástym Frosinone delí len skóre.Na lavičke Udinese debutoval tréner Fabio Cannavaro, bývalý taliansky reprezentačný obranca a kapitán majstrov sveta z roku 2006 nahradil na poste Gabriele Cioffiho.