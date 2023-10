Futbalisti AS Trenčín iba remizovali so Skalicou

AS Trenčín - MFK Skalica 0:0 (0:0)



Rozhodovali: Dzivjak - Čajka, Kuba, ŽK: Soares, Stojsavljevič, Bondarenko - Vlasko, Ranko, Rudzan, Krčík, M. Hollý, Junas



Trenčín: Vozinha – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský – Ibrahim, Bariš, Gajdoš (64. D. Hollý) – Gong, Kupusovič, Soares



Skalica: Junas – Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan – M. Nagy, Mášik (80. M. Hollý) – Morong (71. Kousal), Vlasko (73. Haša), Gaži – Smékal

FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 5:0 (4:0)



Góly: 6. a 45. Assinor, 19. Bartoš, 42. Galčík, 63. Kuzma. Rozhodoval: Glova, ŽK: Š. Faško – Zsigmund, Hladík, Lavrinčík, Chrien, Gabriel, 1698 divákov.



FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Bakaľa, Bartoš, Oravec – Grešák, Bajo (76. Š. Faško), Paraj (63. Kuzma), Kováčik – Blahút (76. Ďatko), Assinor (63. Kabongo), Galčík (63. Ridwan)



MFK Ružomberok: Krajčírik – Gabriel, Malý, Selecký (75. Úradník), Luterán – Lavrinčík (46. Mrva), Zsigmund – Šefčík (46. Múdry), Chrien (83. Jackuliak), Tučný (46. Gerec) – Hladík

FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 2:4 (2:1)



Góly: 7. Pačinda, 11. Medved - 60. a 74. Polievka, 30. Rymarenko (z 11 m), 68. Pišoja. Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Štrbo, ŽK: Mizerák, Varga, Fabiš, Gallovič - Godál, Polievka, Guimaraes, 2412 divákov.



Košice: Kira - Fabiš, Greššák, Šindelář, Mizerák - Gallovič (82. Sovič), Petrák (82. Vasiľ) - Varga (51. Jonec), Faško, Medved (70. Sagna) - Pačinda (70. Liener)



Bystrica: Hruška - Migaľa, Pišoja, Godál (46. Uhrinčať), Willwéber, Záhumenský - Richtárech (46. Považanec), Hlinka, Ľupták (86. Guimaraes) - Rymarenko, Polievka (90. Acosta)

MŠK Žilina - DAC 1904 Dunajská Streda 5:1 (3:1)



Góly: 41. a 73. Ďuriš, 15. Jambor (z 11 m), 29. Leitner, 62. Rusnák - 20. Csinger. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Jekkel, ŽK: Leitner, D. Javorček - Trusa, Herc, ČK: 13. Kaša (DAC), 2562 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Leitner, Minárik, Ndjeungoue - Rusnák (63. D. Javorček), Adang (63. M. Sauer), Gidi (81. A. Kopas), Bari - Ďuriš, Bile (74. Iľko), Jambor (81. Essomba)



DAC Dunajská Streda: Popovič - Pinto (46. Mendez), Kaša, Csinger, Andzouana - Káčer, Čermák (34. Brunetti), Dimun - Trusa (79. Veselovský), Goure (67. Niarchos), Ramadan (46. Herc)

Trenčín 21. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín iba remizovali v sobotnom dueli 11. kola Niké ligy s hráčmi Skalice 0:0. Napriek strate bodov sú stále na čele tabuľky, štvrtý Slovan Bratislava, ktorý zaostáva o tri body, má však dva zápasy k dobru.Domáci mali v stretnutí značnú prevahu, súpera prestrieľali 20:4. Diváci na trenčianskom štadióne však nevideli ani jeden presný zásah, veľkú šancu Njegoša Kupusoviča v závere stretnutia zneškodnil brankár hostí Martin Junas.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová deklasovali v sobotňajšom zápase 11. kola Niké ligy na domácom štadióne MFK Ružomberok 5:0. Základ vysokého víťazstva položili už v prvom polčase, ktorý vyhrali 4:0. Dva góly "železiarov" dal Mark Osei Assinor.Podbrezová už tretíkrát v sezóne dokázala streliť v zápase päť gólov. V tabuľke je druhá o bod za vedúcim Trenčínom, Ružomberku patrí 8. miesto.Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili v 11. kole Niké ligy na pôde FC Košice 4:2, keď otočili skóre z 0:2. Bystričania si pripísali piaty triumf v sezóne a poskočili na piate miesto tabuľky, Košice sú desiate.Domáci viedli v 12. minúte po góloch Erika Pačindu a Žana Medveda, no hostia priebeh duelu otočili. V 29. minúte znížil z penalty Martin Rymarenko a v druhom polčase skórovali dvakrát Róbert Polievka a raz Marián Pišoja. Polievka je so siedmimi gólmi na čele tabuľky strelcov.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom dueli 11. kola Niké ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda jednoznačne 5:1. Dva góly "šošonov" strelil Dávid Ďuriš.Dôležitý moment sa udial už v 13. minúte, keď obranca hostí Filip Kaša zahral na bránkovej čiare rukou a dostal červenú kartu. Nariadený pokutový kop bezpečne premenil Timotej Jambor. Hostia vyrovnali v 20. minúte po rohovom kope zásluhou Csingera. Žilinčania však početnú výhodu zužitkovali, už v polčase viedli 3:1, keď skórovali ešte Leitner a Ďuriš. Aktivitu hostí oslabil gól Rusnáka v 62. minúte a definitívu pridal svojím druhým gólom v zápase v 73. minúte reprezentant Ďuriš. Žiline patrí v tabuľke tretie miesto, DAC je siedmy.