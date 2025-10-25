< sekcia Šport
Futbalisti AS Trenčín nezvíťazili už v šiestom zápase za sebou
Duel v Trenčíne bol relatívne vyrovnaný a vyzeralo to, že smeruje ku bezgólovej remíze.
Autor TASR
Trenčín 25. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín nezvíťazili už v šiestom zápase Niké ligy za sebou. V sobotnom stretnutí 12. kola doma podľahli hráčom KFC Komárno 0:1 a v tabuľke klesli na priebežnú siedmu priečku. Ich sobotňajší súper poskočil na šieste miesto.
Duel v Trenčíne bol relatívne vyrovnaný a vyzeralo to, že smeruje ku bezgólovej remíze. Po hodine hry však domáci brankár Alex Húdok fauloval útočiaceho Nándora Tamása a rozhodca nariadil pokutový kop. Ten s prehľadom premenil Šimon Šmehyl a zariadil druhý triumf Komárna za sebou.
Niké liga - 12. kolo:
AS Trenčín - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 62. Šmehyl (z 11 m). Rozhodcovia: Sučka - Štofik, Košecký, ŽK: Križan, Baždarič, Holúbek, Suleiman - Tamás, Špiriak, ČK: 85. Suleiman po 2. ŽK.
Trenčín: Húdok - Skovajsa (82. Brandis), Križan, Bessile, Holúbek (82. Adamkovič) - Yakubu, Baždarič (46. Kasana) - Kam (46. Mathurin), Khan, Suleiman - Sabljič (72. Doesburg)
Komárno: Száraz - Šmehyl (89. Palán), Špiriak, Šimko, Pillár, Rudzan - Krčík, Žák, Mashike Sukisa (75. Ganbold), Ožvolda (83. Boďa) - Tamás (75. Kiss)
