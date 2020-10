AS Trenčín - FK Senica 0:1 (0:0)



Góly: - 67. Yenne, ŽK: Corryn, Depetris (obaja Trenčín). Rozhodovali: Glova - Hancko, Galo, bez divákov.



AS Trenčín: Šemrinec - Ligeon, Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui, Kadák (81. Ikoba), Corryn (68. Tučný) - Roguljič, Čatakovič (76. Depetris), Ghali (76. Comvalius)



FK Senica: Fryšták - Addo, Carrillo, Nemec, Kopečný - Košťál (13. Yenne), Gallovič, Totka, Moses (79. Šimčák) - Piroska, Malec (90.+2 Berisha)

Žilina 4. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín prehrali s FK Senica 0:1 v nedeľnom zápase 9. kola Fortuna ligy v Žiline. Záhoráci prestrihli šnúru troch prehier, dosiahli druhé víťazstvo v ligovej sezóne a odpútali sa z posledného miesta v tabuľke.Posledná Senica sa na umelej tráve v Žiline proti Trenčínu snažila zabodovať, v prvom polčase si však veľa čistých šancí nevypracovala. No to platilo aj o "domácich" Trenčanoch. Už v 9. minúte Senicu podržal brankár Fryšták, ktorý zlikvidoval hlavičku Šuleka po centri Kadáka. Trenčín kontroloval loptu, ale chýbala finálna prihrávka. A tak to mohli byť hostia, ktorí by otvorili skóre. V 39. minúte v ťažkej pozícii hlavičkoval Konečný, ale trafil len do brvna Šemrincovej brány. V závere prvého polčasu ešte vystrelil z otočky senický Yenne, no minul. V 53. minúte sa nikým neatakovaný dostal do zakončenia senický Nemec, ale ani on nebol presný. Na druhej strane po priamom kope v šestnástke hlavičkoval Kadák, ale Fryšták vyrazil na roh. Záhoráci sa snažili unikať po krídlach, ale ich centre nemali potrebnú presnosť. V 66. minúte im to však vyšlo, keď center našiel Maleca, ten pripravil pozíciu Yennemu a Nigérijčan zakončil chladnokrvne k ľavej žrdi. Povzbudení hostia mohli zvýšiť už o dve minúty, Yenne pekne prihral Malecovi, ale ten zblízka prestrelil. V 83. minúte dal gól striedajúci Depetris rukou, ale hlavný rozhodca to postrehol. Trenčín vrhol všetko do útoku, no neuspel a v nadstavenom čase ešte mohol inkasovať druhý gól z kopačky Pirosku, ktorý ale trafil len pravú tyč. Senica sa teda mohla tešiť z druhého víťazstva v sezóne a odpútania sa z posledného miesta tabuľky.